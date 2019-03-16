В Совфеде ответили на украинскую идею взимать с России ренту за земли

Сенатор отметил, что знающие историю люди понимают, как происходило формирование государств.

Бывшему генеральному прокурору Украины Святославу Пискуну "всё равно, что говорить". Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, сообщает RT.

— Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ёрничанье, — сказал сенатор.

Цеков назвал более реалистичным вариантом истребование компенсаций с Украины за годы нахождения полуострова Крым в составе страны. Член Совфеда отметил, что за это время там ничего не создавалось.

Как ранее писал Лайф, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил брать с РФ деньги "за использование земель Киевской Руси".