Пассажирский самолёт и грузовой "боинг" опасно сблизились в Шереметьево

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Пассажирский самолёт и грузовой "боинг" опасно сблизились в Шереметьево

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Фото: © Pixabay

Сработала автоматическая система предупреждения, и бортам удалось благополучно разойтись.

Грузовой "боинг" при уходе на второй круг опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому авиалайнеру в столичном аэропорту Шереметьево. Об инциденте сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Boeing 747 британской авиакомпании не смог сесть с первой попытки и начал заход на второй круг. При этом пилоты не учли взлетавший вблизи самолёт Москва — Пекин и допустили опасное сближение. Предотвратить столкновение удалось благодаря сработавшей системе предупреждения. Самолёты благополучно разошлись, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Лайф писал, что авиадебошир вынудил летевший из Сочи в Москву самолёт экстренно сесть в Краснодаре. Пьяная выходка уже обошлась ему в миллион рублей.

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