В третьем сезоне "Возвращения в Простоквашино" появится новый персонаж

Эскиз героини и предварительные обзоры всех десяти серий будущего сезона уже готовы.

В третьем сезоне мультфильма "Возвращение в Простоквашино" в 2020 году появится новый персонаж — няня сестры Дяди Фёдора Веры Павловны. Об этом рассказал директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

— В третьей десятке появится новый персонаж — няня, которая приедет присматривать за Верой Павловной и станет постоянным участником сериала, — отметил он.

Эскиз няни и предварительные обзоры всех десяти серий будущего сезона уже разработаны. Кто будет озвучивать новую героиню мультфильма, пока не известно, в данный момент киностудия занимается поиском.

Напомним, весной 2018 года "Союзмультфильм" начал выкладывать в соцсети новые серии "Простоквашино". Уже через пару часов первая серия набрала один миллион просмотров. Сезоны включают десять серий. В середине февраля 2019 года вышел 12-й эпизод "Возвращения в Простоквашино", или вторая серия второго сезона.