Стало известно, когда впервые покажут МС-21 с пассажирским интерьером

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Стало известно, когда впервые покажут МС-21 с пассажирским интерьером

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Фото: © НПК «Иркут»

Российский самолёт МС-21-300 с пассажирским интерьером впервые покажут на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Принято решение провести премьерный показ самолёта МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019, — уточнили в пресс-службе министерства.

<p>Пассажирский салон самолёта МС-21-300. Фото: © НПК &#34;Иркут&#34;</p>

Ранее к лётным испытаниям присоединился третий опытный самолёт МС-21-300. Борт сегодня впервые поднялся в воздух на аэродроме Иркутского авиационного завода. Лётные тесты второго проходили в этой же воздушной гавани. Первый российский "убийца боингов" сделал свой первый полёт с подмосковного Жуковского.

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