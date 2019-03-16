Стало известно, когда впервые покажут МС-21 с пассажирским интерьером

Российский самолёт МС-21-300 с пассажирским интерьером впервые покажут на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

— Принято решение провести премьерный показ самолёта МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019, — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее к лётным испытаниям присоединился третий опытный самолёт МС-21-300. Борт сегодня впервые поднялся в воздух на аэродроме Иркутского авиационного завода. Лётные тесты второго проходили в этой же воздушной гавани. Первый российский "убийца боингов" сделал свой первый полёт с подмосковного Жуковского.