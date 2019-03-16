Подросток разбил яйцо о голову сенатора за слова о теракте в Новой Зеландии

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Подросток разбил яйцо о голову сенатора за слова о теракте в Новой Зеландии

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В ответ мужчина полез в драку и успел дать молодому человеку несколько пощёчин, пока их не разняли.

Подросток разбил яйцо о голову австралийского сенатора Фрейзера Эннинга, назвавшего "реальной причиной кровопролития" в Крайстчерче приток мусульман в Новую Зеландию. Об этом сообщает ABC News.

Это случилось, когда Эннинг выступал перед журналистами на политической встрече на окраине Мельбурна. Происходящее снимал на телефон сам подросток. Кроме того, инцидент сняли камеры работников СМИ.

Получив яйцом по голове, сенатор ударил молодого человека по лицу и пытался продолжить потасовку, однако их удалось растащить очевидцам — помощнику и сторонникам Эннинга. 17-летнего молодого человека вывели полицейские. Он был арестован, а позднее освобождён, его ждут разбирательства.

Как ранее писал Лайф, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал отвратительным высказывание сенатора Эннинга о причине теракта в Крайстчерче.

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