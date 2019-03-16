Прямая трансляция: Лыжники в купальных костюмах съезжают с горы в Сочи

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Прямая трансляция: Лыжники в купальных костюмах съезжают с горы в Сочи

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Больше тысячи полуобнажённых людей съедут на лыжах с заснеженной горы на курорте "Роза Хутор". Самое жаркое событие карнавала BoogelWoogel.

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