В Волгограде на свалку выбросили сотни летучих мышей — видео

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В Волгограде на свалку выбросили сотни летучих мышей — видео

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После того как уцелевших животных спасли, более 170 из них незамедлительно уложили в спячку.

В Волгограде на свалку выбросили сотни летучих мышей. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, млекопитающие оказались на морозе в мусорных мешках.

К моменту приезда волонтёров часть животных была уже мертва. По словам зоозащитников, после того, как уцелевших летучих мышей спасли, более 170 особей незамедлительно уложили в спячку.

Остальные пока на докорме, но через неделю и их введут в состояние спячки. Сейчас волонтёры уже начали искать деньги на корм для животных, когда они проснутся.

Как писал Лайф, в Московском зоопарке летучих мышей будят в мае.

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