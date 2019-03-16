Гришковец заявил, что Шнуров превратился в предателя

По мнению писателя, одна лишь песня "Лабутены" показывает, что у её автора в душе "всё сгорело к чёртовой матери".

Известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец заявил, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров превратился из "безбашенного, неуправляемого рок-н-рольного благородного разбойника" в предателя, презирающего своих поклонников. Интервью одному из калининградских порталов он опубликовал в своём интернет-дневнике.

— Я полагал, что этот человек не проживёт и 10 лет, так себя сжигая. Но он сжёг не себя, а всё то живое, что было внутри. Сейчас это абсолютно циничный и презирающий всё на свете человек. Того человека, с которым я приятельствовал и которым восхищался, его просто нет! — заявил Гришковец.

По его мнению, феномен Шнура заключается в том, что он — предатель. Писатель считает певца "циничным бизнесменом от музыки, который очень хорошо знает свою публику и презирает её". Написать "Лабутены" без ненависти к людям невозможно, говорит он. Песня показывает, что у её автора ничего в душе не осталось, "всё сгорело к чёртовой матери".

Ранее Лайф писал, что Сергей Шнуров стихом о домашнем насилии поздравил женщин с 8 Марта и получил "фу" от подписчиков.