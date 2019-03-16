В СВР Украины опровергли назначение фигуранта дела о госизмене главой ведомства

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В СВР Украины опровергли назначение фигуранта дела о госизмене главой ведомства

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Фото: © Pixabay

Как отмечается, новый руководитель или исполняющий его обязанности может быть назначен только указом президента.

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) опровергла информацию СМИ о назначении первого заместителя ведомства Сергея Семочко исполняющим обязанности главы СВРУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас СВРУ работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель председателя Алексеенко Андрей Викторович, — сказано в сообщении.

В СВРУ призвали агентство аннулировать сообщение, отметив, что никаких комментариев СМИ не давали.

Ранее в отношении заместителя главы внешней разведки Украины Сергея Семочко было возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена" после появления фактов о его незаконном обогащении.

Лайф сообщал, что украинский лидер Пётр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины.

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