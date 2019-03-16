В "Зарядье" открылась посвящённая "Артеку" экспозиция

На выставке сотрудники детского центра проконсультируют всех желающих, как стать вожатым.

Международный детский центр "Артек" в рамках фестиваля "Крымская весна" представил в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" в Москве свою экспозицию. Выставка будет открыта 16 и 17 марта.

На большом экране павильона посетители выставки могут совершить видеопутешествие по обновлённому "Артеку".

Гости могут пообщаться с вожатыми международного детского центра и посмотреть видеоролики с участием тех, кто уже бывал в "Артеке".

Напомним, гостям фестиваля "Крымская весна", который проходит с 16 по 18 марта, пообещали гастрономический рай с деликатесами.

Ранее Лайф рассказывал про ямальского школьника, который ради "Артека" прошёл 50 километров по тундре.