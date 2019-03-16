Названы самые популярные направления для поездок школьников на весенние каникулы

Самым доступным из востребованных маршрутов оказался Москва — Санкт-Петербург — от 2 700 рублей.

Более двух третей российских школьников (69%), которым во время весенних каникул родители организовали путешествие, проведут их в России, а 31% улетит отдыхать за границу. Об этом свидетельствуют данные бронирований авиабилетов пассажиров в возрасте от шести до семнадцати лет на даты с 25 по 31 марта на сервисе Biletix.

Самыми востребованными направлениями для поездок стали Краснодарский край, Кипр и Крым.

В топ-10 популярных маршрутов также вошли Сочи, Ларнака, Краснодар, Симферополь, Санкт-Петербург, Москва, Тель-Авив, Калининград, Минеральные Воды и Волгоград. Средняя цена авиабилета туда-обратно по внутренним направлениям за год выросла с 6 376 до 6 616 рублей. Перелёт за границу, напротив, подешевел — с 18 073 до 16 932 рублей.

Самым доступным из популярных маршрутов оказался Москва — Санкт-Петербург — от 2 700 рублей туда-обратно. Среди зарубежных направлений дешевле всего обойдётся перелёт из Москвы в Армению — от 7 200 рублей туда-обратно.

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