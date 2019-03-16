Боец ММА Харитонов опроверг слухи о скором бое с Емельяненко

Спортсмен уточнил, что сейчас есть только один поединок, который рассматривается, — против Мэтта Митриона.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов исключил возможность боя с Александром Емельяненко. Видеообращение он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

— В Интернете ходит много разной информации о том, что в ближайшее время Сергей Харитонов проведёт поединок в России. Это всё чушь, я хочу развеять все эти слухи. Есть только один поединок, который сейчас рассматривается, — это в Bellator против Мэтта Митриона, наш матч-реванш, — сообщил Харитонов.

Боец отметил, что у него нет эксклюзивных договорённостей с Bellator, добавив, что, в случае если ему предложат серьёзный поединок, он будет обсуждать бой с главой американской спортивной организации Скоттом Кокером.

Напомним, в прошлый раз во время боя соперник нанёс Харитонову сокрушительный удар в пах. После этого Сергей Харитонов не смог продолжать бой и был госпитализирован, ему диагностировали гематому.