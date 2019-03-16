PR-директор Началовой рассказала о состоянии певицы

По её словам, у проведённой операции "неплохие результаты", есть надежда на скорое выздоровление.

Юлия Началова восстанавливается в больнице после операции на ноге, рассказала телеканалу "З60" её PR-директор Анна Исаева. Хирургическому вмешательству женщина подверглась несколько дней назад.

— Последствия операции неплохие. Мы надеемся, что это ускорит процесс её выздоровления, — заявила Исаева.

Три дня назад Исаева подтверждала, что певицу вводили в искусственную кому. Хирургическое вмешательство на ноге Началовой потребовалось после угрозы воспаления.

Впервые Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Слухи об отёке мозга и лёгких у певицы не подтвердились.