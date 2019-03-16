Латышские легионеры СС вышли на шествие в Риге

Мероприятие сопровождается протестными акциями местных антифашистских организаций. У них в руках плакаты с надписью "Они воевали на стороне Гитлера".

Ежегодное шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" проходит в центре Риги. По данным DELFI, в этом году в мероприятии приняли участие более тысячи человек.

Бывшие эсэсовцы и их молодые сторонники с песнями проследовали от церкви Святого Иоанна по улицам Старой Риги к главному монументу страны — памятнику Свободы — и возложили к монументу цветы. Мероприятие сопровождались протестными акциями местных антифашистских организаций. В частности, у памятника Свободы легионеров ждала группа во главе с экс-депутатом Европарламента Татьяной Жданок с плакатами "Они воевали на стороне Гитлера".

16 марта в Латвии неофициально считается днём памяти латышского легиона "Ваффен СС". В этот день в Риге радикалы каждый год устраивают шествие. Мероприятие вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всём мире.