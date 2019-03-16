Латышские легионеры СС вышли на шествие в Риге

Ежегодное шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" проходит в центре Риги. По данным DELFI, в этом году в мероприятии приняли участие более тысячи человек.
16.marts Rīgā: leģionāru piemiņas gājienā aptuveni 1000 cilvēku https://t.co/cjHhqscR0n pic.twitter.com/VKGwfTISGJ— Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) 16 марта 2019 г.
Бывшие эсэсовцы и их молодые сторонники с песнями проследовали от церкви Святого Иоанна по улицам Старой Риги к главному монументу страны — памятнику Свободы — и возложили к монументу цветы. Мероприятие сопровождались протестными акциями местных антифашистских организаций. В частности, у памятника Свободы легионеров ждала группа во главе с экс-депутатом Европарламента Татьяной Жданок с плакатами "Они воевали на стороне Гитлера".
Nacionālās apvienības meitenes sveic latviešu leģionāru dienā! 🇱🇻#16marts pic.twitter.com/z2zmEUUXCF— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 16 марта 2019 г.
16 марта в Латвии неофициально считается днём памяти латышского легиона "Ваффен СС". В этот день в Риге радикалы каждый год устраивают шествие. Мероприятие вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всём мире.
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