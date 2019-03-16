Девочка выпала из окна больницы в Москве при попытке сбежать

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Девочка выпала из окна больницы в Москве при попытке сбежать

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Фото: © Pixabay / 1662222

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение с повреждениями позвоночника и стопы.

Девочка-подросток, выпавшая из окна Филатовской детской клинической больницы в Москве, пыталась покинуть отделение токсикологии. Об этом ТАСС сообщила главный врач больницы Антонина Чубарова.

Ночью (15 марта) она предприняла попытку самостоятельно покинуть отделение особого режима, похитив ключ, через запасную пожарную лестницу, которая расположена на фасаде, — рассказала Чубарова.

По словам главврача, девочка упала на крышу одноэтажной пристройки на уровне третьего этажа. Угрозы для жизни подростка нет.

Чубарова уточнила, что пострадавшая проходила лечение в отделении токсикологии.

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