Девочка выпала из окна больницы в Москве при попытке сбежать

Девочка-подросток, выпавшая из окна Филатовской детской клинической больницы в Москве, пыталась покинуть отделение токсикологии. Об этом ТАСС сообщила главный врач больницы Антонина Чубарова.
— Ночью (15 марта) она предприняла попытку самостоятельно покинуть отделение особого режима, похитив ключ, через запасную пожарную лестницу, которая расположена на фасаде, — рассказала Чубарова.
По словам главврача, девочка упала на крышу одноэтажной пристройки на уровне третьего этажа. Угрозы для жизни подростка нет.
Чубарова уточнила, что пострадавшая проходила лечение в отделении токсикологии.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени