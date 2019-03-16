Лайма Вайкуле заявила, что на концерты Бузовой ходить не стоит

Исполнительница отметила, что ей не нужно слушать всю песню, чтобы оценить артиста.

Певица Лайма Вайкуле заявила, что на концерты Ольги Бузовой ходить "не стоит". Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу"Говорящие головы".

В ходе беседы Вайкуле отметила, что для неё показательным является сольный концерт любого исполнителя, так как именно там можно увидеть, как артист работает вживую. Интервьюер тогда предположил, что в случае некоторых певцов выводы об их "посредственности" можно сделать, даже не посещая живое исполнение, и привёл в пример Ольгу Бузову.

— Разве обязательно идти на концерт Ольги Бузовой? — задал вопрос журналист.

— Нет, вы можете не ходить на концерт, который не стоит того, — ответила Вайкуле.

На уточняющий вопрос: "А вдруг он стоит?" — певица ответила однозначно: "Нет". При этом она добавила, что ей не нужно слушать всю песню, чтобы оценить артиста. Для этого ей хватит и десяти секунд.

— Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук, — подытожила исполнительница.

Как писал Лайф, ранее критик объяснил отсутствие Бузовой в рейтинге самых любимых исполнителей россиян.