Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной корпорацией

В конце февраля компания приняла назначенный оппозицией совет директоров и начала поиски нового главы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил о контроле над нефтяной корпорацией Citgo. Это американское подразделение государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

— Они хотели украсть всё, но у нас уже есть контроль над Citgo и лицензия для дальнейшего функционирования компании, что спасает важный актив государства, — сообщил он в посте в "твиттере".

В начале марта США продлили срок завершения операций с акциями государственной нефтяной компании PDVSA до 10 мая. Лицензии на совершение некоторых сделок для Citgo были продлены до 28 апреля.

Напомним, в конце января 2019 года Вашингтон ввёл санкции против PDVSA, заблокировав активы компании на семь миллиардов долларов.