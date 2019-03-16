Порошенко уволил главу Полтавской области

Решение принято в связи с расследованием о получении Головко и его заместителем взяток.

Президент Украины Пётр Порошенко уволил председателя Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко. Поводом стали "серьёзные претензии" к чиновнику от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

— Я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Пока исполнять обязанности главы ОГА будет Роман Толстый, — цитирует лидера Незалежной его пресс-служба.

По мнению Порошенко, для проведения объективного расследования лучше, если Головко не будет занимать высокий государственный пост. Он добавил, что последнее слово в деле о подозрении главе области должен сказать суд.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудили уголовное дело по факту возможного получения взяток Головко и его первым заместителем Андреем Песоцким.