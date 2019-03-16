В Париже задержали более 60 участников протеста "жёлтых жилетов"

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против самых агрессивных манифестантов.

В Париже были задержаны 64 участника Движения жёлтых жилетов после столкновений между ними и стражами порядка. Как сообщает телеканал BFM, манифестация "жёлтых жилетов" практически сразу переросла в беспорядки из-за агрессивных участников, которые, скрыв свои лица под масками и шарфами, выкапывают с мостовой большие булыжники и бросаются ими в правоохранителей.

Жандармы, в свою очередь, отвечали залпами шумовых гранат, газовыми гранатами и водомётами. В жандармерии Парижа призвали всех, кто хочет мирно выражать протест, дистанцироваться от зачинщиков беспорядков.

Напомним, "жёлтые жилеты" во Франции протестуют с ноября 2018 года. Они требуют не повышать налоги и тарифы на топливо. Звучали и призывы отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона. Как писал Лайф, ранее участники протеста заблокировали мост у Эйфелевой башни во французской столице.