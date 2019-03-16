Россиянин разогнался на лыжах до 218 км/ч и побил мировой рекорд — видео

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Россиянин разогнался на лыжах до 218 км/ч и побил мировой рекорд — видео

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Заезд проходил по льду Байкала. Такой скорости удалось достичь благодаря мотоциклу, за которым ехал лыжник.

Российский спортсмен Алексей Куканов разогнался на лыжах до 218 километров в час и побил результат, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщил один из организаторов фестиваля "Байкальская миля" Андрей Сурков в "Фейсбуке". Видео также публикует Life Shot.

Только что на тренировочном заезде гонщик команды "Байкальский разлом" Алексей Куканов побил рекорд Гиннесса, разогнавшись на лыжах за мотоциклом до 218 км/ч, — отметил он.

<p>Фото: © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/BaikalMile/?__tn__=kC-R&eid=ARDY5SPYRIg4qbXyia-fuf7iEZlCs3-BtO86XK8Ztth3Q7TKuxAs6N8WpCSoT8lXQl4t1rNFlhd-G98f&hc_ref=ARRhMZiclOTpyeyOETUNKMtgrdHRkAO6ihxm13637DIAdja8YZ0B9SKLO9apSKmzxUk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD4FfCUomZ965UheFXoL7Oa8k_i6kudP_PL7XzKnLVJpVW1RBZGSbf_THt2bSCWVTTY74RW9CNFGOnBd6qyL1PPlkd-DsUrPNG50KBtVZ6MdcdPO936SKt_HYRchdD-ThxdqHA4ShRuV2w_Qxfgv-E90OmRn4zUtfWsVcvnej01vpNGa-F7slnxtwvq7ynN4HSrlsoJL1bTc0OJN_rKAhrlgg-yLzye4WRR3E7E4hAr-ZdSKDGcvMt_eh0EfC3jaWtc1dKScAbfic18hknoXi_khHDhDnDQfaSVzijXLyYnBpDdel-TwvS6aM8eW4YOAzSw_mUvDSxbMosrJNygmR4" target="_blank"><strong>Байкальская Миля</strong></a></p>

Фестиваль "Байкальская миля" проходит в селе Максимиха в Бурятии с 15 по 17 марта. Для участия в нём в республику съехалось более 20 команд со всей России.

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