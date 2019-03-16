Россиянин разогнался на лыжах до 218 км/ч и побил мировой рекорд — видео

Заезд проходил по льду Байкала. Такой скорости удалось достичь благодаря мотоциклу, за которым ехал лыжник.

Российский спортсмен Алексей Куканов разогнался на лыжах до 218 километров в час и побил результат, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщил один из организаторов фестиваля "Байкальская миля" Андрей Сурков в "Фейсбуке". Видео также публикует Life Shot.

— Только что на тренировочном заезде гонщик команды "Байкальский разлом" Алексей Куканов побил рекорд Гиннесса, разогнавшись на лыжах за мотоциклом до 218 км/ч, — отметил он.

Фестиваль "Байкальская миля" проходит в селе Максимиха в Бурятии с 15 по 17 марта. Для участия в нём в республику съехалось более 20 команд со всей России.