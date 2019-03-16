Команда Зеленского назвала причину блокировки его YouTube-канала

Представители шоумена рассказали, что продолжат снимать влоги, несмотря на то, что это может не нравиться власти.

Причиной блокировки YouTube-канала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского стали "массовые жалобы ботов". Об этом со ссылкой на официальный ответ видеохостинга сообщила команда Зеленского.

— Но правда будет всегда на стороне тех, кто не врёт. Продолжаем снимать прозрачные влоги, пусть это и не нравится власти, — отмечается в сообщении.

Ранее на странице Зеленского в YouTube было оповещение о блокировке канала за нарушения условий пользования. Когда канал был разблокирован, представители кандидата в президенты Украины заявили, что попытки недругов сбить их с пути — бесполезны.