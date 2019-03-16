Команда Зеленского назвала причину блокировки его YouTube-канала

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Команда Зеленского назвала причину блокировки его YouTube-канала

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Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"/YouTube

Представители шоумена рассказали, что продолжат снимать влоги, несмотря на то, что это может не нравиться власти.

Причиной блокировки YouTube-канала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского стали "массовые жалобы ботов". Об этом со ссылкой на официальный ответ видеохостинга сообщила команда Зеленского.

Но правда будет всегда на стороне тех, кто не врёт. Продолжаем снимать прозрачные влоги, пусть это и не нравится власти, — отмечается в сообщении.

Ранее на странице Зеленского в YouTube было оповещение о блокировке канала за нарушения условий пользования. Когда канал был разблокирован, представители кандидата в президенты Украины заявили, что попытки недругов сбить их с пути — бесполезны.

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