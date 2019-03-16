Лидер "Опоры России" рассказал об огромном импульсе развития бизнеса в Крыму

По его словам, на полуострове сейчас почти 200 тысяч только официально зарегистрированных предпринимателей.

После воссоединения Крыма с Россией бизнес на полуострове получил огромный импульс к развитию. Об этом заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, выступая в рамках фестиваля "Крымская весна" в Москве.

Он добавил, что туристический поток в Крыму после воссоединения с Россией существенно вырос. А вступление местных предпринимателей в "Опору России" помогло им в работе по всей территории России.

— В результате воссоединения Крыма с Россией местный бизнес получил огромный импульс. Это новые заказы внутри Крыма, поскольку там идёт активное инфраструктурное развитие и строительство, в том числе и энергетики, — отметил Калинин.

— На данный момент там почти 200 тысяч только официально зарегистрированных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей — 115 тысяч, около 40 тысяч юридических лиц малого бизнеса, — рассказал Калинин.

Одной из центральных площадок фестиваля в Москве стала площадь Революции. Там представлены творческие, кулинарные и спортивные мастер-классы, угощения из Крыма.

Ранее Лайф писал о том, что в парке "Зарядье" открылась выставка "На берегах цветущих Крыма" в рамках фестиваля "Крымская весна".