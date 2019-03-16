В ХМАО нашли обезглавленное тело пациента психдиспансера

В Ханты-Мансийском автономном округе пациента психоневрологического диспансера нашли с отрубленной головой. Об этом сообщает URA.RU.
— Сейчас следователи возбудили уголовное дело, чтобы окончательно разобраться в ситуации, — рассказал источник.
Другой собеседник агентства заявил, что произошедшее навсегда отложится в его памяти как самое ужасное, что он видел во время своей работы.
Ранее Лайф сообщал, что в московском парке нашли скелет частного детектива с отрубленной головой.
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