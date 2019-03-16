В ХМАО нашли обезглавленное тело пациента психдиспансера

Страшную находку обнаружили в доме мужчины. Рядом с телом лежала электрическая пила.

В Ханты-Мансийском автономном округе пациента психоневрологического диспансера нашли с отрубленной головой. Об этом сообщает URA.RU.

— Сейчас следователи возбудили уголовное дело, чтобы окончательно разобраться в ситуации, — рассказал источник.

Другой собеседник агентства заявил, что произошедшее навсегда отложится в его памяти как самое ужасное, что он видел во время своей работы.

Ранее Лайф сообщал, что в московском парке нашли скелет частного детектива с отрубленной головой.