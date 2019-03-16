Эрдоган рассказал о визитах "новозеландского Брейвика" в Стамбул

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о визитах устроившего стрельбу в мечетях Крайстчерча австралийца в Стамбул. Об этом сообщает "Анатолийское агентство".
— Он приезжал в Стамбул на три дня и на 40 дней во второй раз. Какие у него связи? Мы выясним, — сказал президент Турции.
Эрдоган отметил, что Таррант нёс чепуху, когда говорил, что приедет в Стамбул и уничтожит все мечети и минареты.
— Где Новая Зеландия и где Турция? Как может убийца на другом конце мира действовать с такой враждебностью против мусульман и турок? — заявил турецкий лидер.
#Erdogan urges justice for mosque attack victims https://t.co/VbD5AtgQkB pic.twitter.com/fuUhF8GslV— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 16 марта 2019 г.
Напомним, 15 марта при стрельбе в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче было убито 50 человек. Открывший стрельбу гражданин Австралии будет находиться под стражей до 5 апреля. В критическом состоянии находятся 12 раненных при теракте.
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