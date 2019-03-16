Аксёнов поблагодарил Путина за поддержку жителей Крыма в 2014 году

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Аксёнов поблагодарил Путина за поддержку жителей Крыма в 2014 году

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Сергей Аксёнов. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Глава региона подчеркнул, что жители полуострова хотели быть со своей исторической родиной — Россией.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в 2014 году, отметив, что именно это спасло крымчанам жизнь. Об этом он заявил на торжественном концерте в честь пятилетия со дня референдума и воссоединения полуострова с Россией.

Аксёнов подчеркнул, что крымчане хотели быть со своей исторической родиной — Россией, не ставя никаких условий и ничего не требуя, и добавил, что всё получилось благодаря тому, что Владимир Путин лично принимал решения в этом важном вопросе.

Решения президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. За пять лет в Крыму произошли колоссальные преобразования, — сказал глава Крыма, поблагодарив всех россиян за поддержку Крыма.

Как писал Лайф, ранее во ВЦИОМе выяснили, что 90% крымчан на референдуме снова выбрали бы Россию.

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