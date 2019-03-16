В Киеве националисты "обстреляли" силовиков зелёными и розовыми свинками — видео

В Киеве участники акции "Свинарчуков Порошенко — за решётку", организованной партией "Национальный корпус", закидали правоохранителей зелёными и розовыми хрюшками. Видео "свинячего залпа по свинячему режиму" опубликовано на сайте радикальной организации.
Ранее Лайф писал, что участники акции принесли символ коррупции — чучело в белой рубашке с окровавленными рукавами. По предварительным оценкам, в протестах принимают участие более двух тысяч человек.
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