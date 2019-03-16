Москаль вырвал фото, которое активист пытался показать Порошенко

Глава Закарпатья Геннадий Москаль скомкал снимок и с недовольным лицом бросил его в толпу.

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук активиста, пытавшегося показать её Петру Порошенко. Видеозапись, на которую попал этот момент, опубликовали в соцсетях.

На ней видно, как президент Украины Пётр Порошенко пожимает руки людям, пришедшим на встречу с ним.

— Почему вы преследуете Анатолия Шария? — доносится из толпы.

Один из мужчин показывает Порошенко снимок, который начинают вырывать охранники украинского лидера. Им на помощь пришёл губернатор Геннадий Москаль — он выхватил фотографию, скомкал и бросил в толпу.

Ранее Лайф писал, что из-за вопроса про блогера Анатолия Шария Пётр Порошенко дал девушке пощёчину. После этого девушку стали преследовать полицейские.