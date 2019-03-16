Москаль вырвал фото, которое активист пытался показать Порошенко

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук активиста, пытавшегося показать её Петру Порошенко. Видеозапись, на которую попал этот момент, опубликовали в соцсетях.
На ней видно, как президент Украины Пётр Порошенко пожимает руки людям, пришедшим на встречу с ним.
— Почему вы преследуете Анатолия Шария? — доносится из толпы.
Один из мужчин показывает Порошенко снимок, который начинают вырывать охранники украинского лидера. Им на помощь пришёл губернатор Геннадий Москаль — он выхватил фотографию, скомкал и бросил в толпу.
Ранее Лайф писал, что из-за вопроса про блогера Анатолия Шария Пётр Порошенко дал девушке пощёчину. После этого девушку стали преследовать полицейские.
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