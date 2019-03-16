На Ставрополье столкнулись две легковушки, три человека погибли

От полученных травм скончались оба водителя и один из пассажиров. Причины аварии устанавливаются.

В Ставропольском крае столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибло три человека. Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, инцидент произошёл на 263-м километре трассы "Кавказ".

— По неустановленным причинам столкнулись Volkswagen Polo и LADA Priora. Погибли оба водителя и пассажир иномарки, — сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Как писал Лайф, накануне восемь человек пострадали в крупном ДТП в Саратове.