На Ставрополье столкнулись две легковушки, три человека погибли

В Ставропольском крае столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибло три человека. Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, инцидент произошёл на 263-м километре трассы "Кавказ".
— По неустановленным причинам столкнулись Volkswagen Polo и LADA Priora. Погибли оба водителя и пассажир иномарки, — сообщили в ведомстве.
Причины происшествия устанавливаются.
Как писал Лайф, накануне восемь человек пострадали в крупном ДТП в Саратове.
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