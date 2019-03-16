Офицер полиции засудила начальство за дискриминацию из-за беременности

Таун перевели с передовой в безопасный отдел, вследствие чего она начала страдать депрессией.

В Британии офицер полиции выиграла суд против своего руководства, которое лишило её любимой работы из-за беременности. По данным Daily Mail, Натали Таун предупредила начальство об интересном положении на начальном сроке и не ожидала подобных последствий.

Сотрудница была всего на втором месяце беременности, однако в полиции посчитали, что она больше не может исполнять свои обязанности. Офицера решили перевести с передовой в "безопасный и подходящий для беременной женщины" отдел. Однако вынужденная работа в офисе привела к обратному эффекту. Таун утверждает, что из-за перемены у неё развилась депрессия, появилась тревога, девушку стала мучить мигрень.

Суд принял сторону Таун и признал ответчика виновным в дискриминации из-за беременности. Размер материальной компенсации будет установлен на следующем заседании.