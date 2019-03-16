В МИД заявили, что РФ не планирует размещать ракеты в европейской части страны

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не пойдёт на это до размещения американских средств в Европе.

Москва будет принимать ответные и симметричные меры для обеспечения баланса в сфере ДРСМД. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает журнал "Международная жизнь".

— Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор пока в Европе не появятся соответствующие американские средства, — отметил Грушко.

Дипломат добавил, что европейцы должны воспротивиться планам по размещению ракет Соединённых Штатов в Европе, если не хотят геополитического подчинения Вашингтону.

Ранее Лайф писал, что в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД в Вашингтоне заявили в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о РСМД.