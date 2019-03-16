Песков не исключил встречу Путина с главой французской делегации в Крыму

Ранее Тьери Мариани выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с президентом России.

Президент РФ Владимир Путин, возможно, встретится с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьери Мариани, который возглавляет делегацию французских политиков, прибывших в нашу страну на торжества по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который сказал, что не исключает этого.

Ранее Мариани выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с Путиным. Делегацию сопровождает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщал Лайф, на территорию Крыма прибыла делегация из 11 французских политиков. Ранее Мариани рассказал об обстановке на полуострове.