В Италии открыли расследование из-за смерти связанной с делом Берлускони модели

Женщина скончалась 1 марта в клинике в Роццано, куда была доставлена в конце января.

Прокуратура Милана открыла расследование по подозрению в умышленном убийстве после смерти 34-летней Иман Фадил. Модель считалась ключевой свидетельницей по делу об обвинениях Сильвио Берлускони в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом сообщает Rai News.

В полиции заявили, что женщина умерла после "месяца мучений", пишет ANSA. Она находилась в сознании до самой смерти, несмотря на прогрессировавший отказ органов.

Фадил боялась, что её отравили, о чём сообщила своим родственникам и адвокату. Признаки отравления в симптомах, которые наблюдались у модели, нашли и сотрудники прокуратуры. После смерти модели судебный орган распорядился изъять из больницы клиническую документацию и тело умершей.

Напомним, расследование по обвинениям Сильвио Берлускони в интимной связи с несовершеннолетней за вознаграждение было начато в 2010 году. Позднее политик и миллиардер был полностью оправдан, но в ходе процесса началось другое расследование — по подозрению в подкупе свидетелей.