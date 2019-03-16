Названы самые популярные в России малолитражки с пробегом

В тройку лидеров попала отечественная "Ока" — за месяц купили более тысячи единиц этой модели.

Самым популярным среди россиян автомобилем А-класса с пробегом по итогам февраля 2019 года стал Daewoo Matiz — 2643 купленные единицы. По данным "Автостат-инфо", продажи этой модели выросли на 3,3% по сравнению с прошлогодними показателями.

Второе место досталось отечественной "Оке" с результатом 1417 купленных машин. На третьей строчке в рейтинге самых популярных подержанных малолитражек — KIA Picanto (438 проданных машин). В рейтинг также вошли Chevrolet Spark (301 авто), Peugeot 107 (113 единиц), smart Fortwo (54), Chery QQ6 (43), а также FIAT Panda и Opel Agila с одинаковым результатом — 34 проданные машины.

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