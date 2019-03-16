Прах звезды "Беверли-Хиллз" развеяли над его фермой

Прах актёра Люка Перри, умершего после инсульта, развеяли над его фермой в Теннесси. Об этом сообщает TMZ, отмечая, что для родных и друзей позднее будет устроена частная церемония прощания.
Напомним, артист стал известен благодаря сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" в начале 1990-х, где сыграл Дилана Маккея. В 1995 году Перри купил ферму в городе Ванлир и до смерти жил там.
Как писал Лайф, 27 февраля у актёра произошёл обширный инсульт. О его смерти стало известно 4 марта.
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