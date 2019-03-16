На Урале комсомольцы подрались с коммунистами на заседании обкома КПРФ

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На Урале комсомольцы подрались с коммунистами на заседании обкома КПРФ

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Конфликт произошёл из-за требования отправить в отставку секретаря Свердловского обкома Александра Ивачёва.

В Екатеринбурге во время заседания обкома КПРФ произошла драка, когда в зал ворвались порядка 20 комсомольцев во главе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым. Об этом сообщает портал URA.RU.

Они потребовали отставки секретаря Свердловского обкома Александра Ивачёва, при этом несколько раз выкрикнув: "Позор!" В результате завязалась драка, и молодых людей выдворили из зала.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/ivachyov" target="_blank">Александр Ивачёв</a></p>

Сам Ивачёв на своей странице во "ВКонтакте" написал, что произошедшее — дело рук провокаторов.

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