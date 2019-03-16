Испытательный полёт третьего российского "убийцы боингов" показали на видео

Опытный самолёт пилотировали лётчики-испытатели Андрей Воропаев и Роман Таскаев.

Объединённая авиастроительная корпорация опубликовала кадры лётных испытаний третьего самолёта МС-21-300, прозванного российским "убийцей боингов". Полёт проходил на высоте до 3,5 километра при скорости до 500 километров в час.

На ролике видно, как авиалайнер взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом, после чего приземляется и уезжает на стоянку. Отмечается, что лётные тесты длились 90 минут. За штурвалом были лётчики-испытатели Андрей Воропаев и Роман Таскаев.

Ранее стало известно, что МС-21-300 с пассажирским интерьером впервые покажут на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году.