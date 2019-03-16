Дальность действия российского ослепляющего оружия увеличат в полтора раза

Холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех", увеличивает дальность действия боевой станции визуально-оптических помех "Филин" и разрабатывает её новые модификации. Об этом сообщает РИА "Новости".
— На основе имеющихся технологических решений в области создания станций визуально-оптических помех, таких как "Филин", опытный завод "Интеграл" разрабатывает новые модификации изделия, — заявили в пресс-службе холдинга.
Как уточняется, разработчики оснастят станцию объективом, который позволит менять фокус лучей, расширить угол воздействия и увеличить мощность излучателя по меньшей мере в полтора раза.
Благодаря модульной архитектуре изделия можно создать целый ряд станций, удовлетворяющих требованиям заказчиков.
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