Дальность действия российского ослепляющего оружия увеличат в полтора раза

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Дальность действия российского ослепляющего оружия увеличат в полтора раза

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Станция визуально-оптических помех "Филин". Фото: © Ruselectronics.ru

При этом установку сделают легче. Ещё планируется, что она будет потреблять меньше электричества.

Холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех", увеличивает дальность действия боевой станции визуально-оптических помех "Филин" и разрабатывает её новые модификации. Об этом сообщает РИА "Новости".

На основе имеющихся технологических решений в области создания станций визуально-оптических помех, таких как "Филин", опытный завод "Интеграл" разрабатывает новые модификации изделия, — заявили в пресс-службе холдинга.

Как уточняется, разработчики оснастят станцию объективом, который позволит менять фокус лучей, расширить угол воздействия и увеличить мощность излучателя по меньшей мере в полтора раза.

Благодаря модульной архитектуре изделия можно создать целый ряд станций, удовлетворяющих требованиям заказчиков.

Ранее было опубликовано видео с новейшим российским галлюциногенным оружием, установленным на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

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