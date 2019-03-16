Порошенко: Каждый украинец будет чувствовать ежемесячно, что бедность отступает

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Порошенко: Каждый украинец будет чувствовать ежемесячно, что бедность отступает

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Лидер Украины разъезжает по регионам и даёт громкие обещания ради переизбрания на новый срок.

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз пообещал, что его соотечественники ежемесячно будут чувствовать, как отступает бедность. С этой речью он выступил на заседании Совета регионального развития в Полтавской области, трансляция которого велась на странице политика в "Фейсбуке".

Каждый украинец начиная с этого года в результате нашей совместной реализации программы по борьбе с бедностью будет чувствовать ежемесячно, что жизнь меняется, а бедность отступает, — посулил лидер Незалежной.

Ранее глава украинского государства уже давал аналогичное обещание, однако оно не вызвало должного эффекта.

На очередном предвыборном митинге пенсионер из Закарпатья "поблагодарил" Порошенко за бедность и в ответ получил от политика совет "иметь совесть".

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