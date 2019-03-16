В Париже участники протеста "жёлтых жилетов" подожгли жилой дом

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В Париже участники протеста "жёлтых жилетов" подожгли жилой дом

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Фото: © Twitter/BFMTV

В результате погромов во французской столице арестовано 94 человека, за ситуацией следит президент Эмманюэль Макрон.

В Париже спасатели эвакуировали жильцов дома, который подожгли участники протеста "жёлтых жилетов". Об этом в "Твиттере" сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Как уточняет BFM TV, было подожжено отделение банка, из-за чего в здании началось крупное возгорание. В результате пострадало 11 человек, в том числе двое правоохранителей.

Огонь находится под контролем. Лица, совершившие этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками, они убийцы, — написал Кастанер.

По последним данным, арестовано 94 человека.

Лайф сообщал, что против самых агрессивных манифестантов правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ.

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