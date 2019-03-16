В Париже участники протеста "жёлтых жилетов" подожгли жилой дом

В Париже спасатели эвакуировали жильцов дома, который подожгли участники протеста "жёлтых жилетов". Об этом в "Твиттере" сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Как уточняет BFM TV, было подожжено отделение банка, из-за чего в здании началось крупное возгорание. В результате пострадало 11 человек, в том числе двое правоохранителей.
— Огонь находится под контролем. Лица, совершившие этот акт, не являются ни манифестантами, ни погромщиками, они убийцы, — написал Кастанер.
Les @PompiersParis et nos forces de l’ordre viennent de procéder à l’évacuation de tous les habitants d’un immeuble, délibérément incendié.— Christophe Castaner (@CCastaner) 16 марта 2019 г.
Le feu est maîtrisé.
Les individus qui ont commis cet acte ne sont ni des manifestants, ni des casseurs : ce sont des assassins. pic.twitter.com/mh0BgZACzf
По последним данным, арестовано 94 человека.
Лайф сообщал, что против самых агрессивных манифестантов правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ.
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