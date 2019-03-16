Netflix после скандала вырежет из "Птичьего короба" кадры реальной катастрофы

Речь идёт о крушении поезда, в результате которого шесть лет назад погибло 47 человек.

Из фантастического хоррора Netflix "Птичий короб" (Bird Box) вырежут кадры реальной катастрофы, произошедшей в канадском городе Лак-Мегантик в 2013 году. Как пишет Associated Press, на этот шаг создатели пошли под натиском общественности.

Речь идёт о кадрах крушения поезда, перевозившего цистерны с нефтью. Тогда погибло 47 человек. В ответ на возмущение зрителей Netflix заявила, что не может вносить изменения в уже отснятые фильмы, однако вынуждена была изменить решение. Компания также извинилась перед жителями Лак-Мегантик.

"Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли был представлен 21 декабря и за первую неделю собрал 45 миллионов просмотров. Согласно сюжету, жители Земли спасаются от таинственных существ, увидев которых, все кончают жизнь самоубийством. Фанаты были так впечатлены, что даже устроили опасный флешмоб.