На конкурсе "Лидеры России" не зарегистрировано жалоб от финалистов

Также отмечается, что в этом году средний уровень подготовки финалистов выше, чем в предыдущем.

Наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" не получал жалоб от финалистов. Об этом журналистам рассказал член совета, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

— На финале жалоб не было, — отметил он и добавил, что в этом году средний уровень подготовки финалистов выше, чем в предыдущем.

Напомним, второй конкурс управленцев "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. С 13 по 17 марта в Сочи проходит финал, в котором участвует 300 человек. Из них будет выбрано 100 победителей.

Как писал Лайф, ранее финалистам поручили разобраться с "кризисом в вузе".