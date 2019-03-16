Школьник приютил более двухсот найденных на свалке летучих мышей

Одиннадцатиклассник много лет занимался на станции юннатов и сразу согласился разместить их у себя.

В городе Волжский ученик 11 класса Константин Козюбра приютил 203 летучих мыши, выброшенных на мусорку в Волгограде. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

— Когда их выбросили, они вышли из спячки, что очень плохо. Я их разместил в обычных старых холодильниках на даче. Там температура — плюс 3, — пояснил школьник.

Козюбра уточнил, что большинство мышей снова заснули — их напоили водой и поместили в холодильники. Часть мышей нуждается в докорме — их введут в состояние спячки через некоторое время.

Школьник рассказал, что планирует выпустить летучих мышей на волю в начале апреля.

Ранее Лайф писал, что часть животных, выброшенных на мороз в мусорных мешках, погибла.