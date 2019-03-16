В Москве спасатели сняли мужчину с арки Крымского моста — видео

Сотрудникам МЧС пришлось с помощью крана доставать молодого человека с арки Крымского моста в центре Москвы. В операции приняли участие четыре наряда сотрудников экстренной службы. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

Причина, побудившая юношу подняться на такую высоту, пока не известна. С экстремалом-неудачником в данный момент работают врачи.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток выпала из окна Филатовской детской клинической больницы в Москве при попытке сбежать.