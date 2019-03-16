Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

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Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

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Фото: © Instagram/xenia_sobchak

Телеведущая рассказала, что им удалось сохранить уважение друг к другу и замечательные отношения.

Телеведущая Ксения Собчак в эфире шоу "Секрет на миллион" на НТВ дала понять, что их брак с актёром Максимом Виторганом убили накопленные обиды и недомолвки.

Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное, — заявила Собчак.

Телеведущая добавила, что если взрослые люди не смогли сохранить отношения, то это их общая вина. Она уточнила, что с Виторганом им удалось сохранить хорошие отношения.

Себя Собчак назвала верной, отметив, что ей сложно влюбиться. В программе она ни разу не упомянула про режиссёра Константина Богомолова, роман с которым ей приписывают.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак и актёр Максим Виторган официально объявили о расставании в начале марта.

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