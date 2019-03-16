Берлускони прокомментировал смерть обвинявшей его молодой модели

Сама погибшая модель перед смертью была уверена, что её отравили из-за свидетельских показаний.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что он не знал модель из Марокко Иман Фадил, передаёт Rai News. Женщина являлась свидетелем по громкому делу о вечеринках итальянского политика с несовершеннолетними проститутками.

— Я никогда не знал этого человека и никогда не разговаривал с ней. То, что я читал о её заявлениях, всегда заставляло меня думать, что все они были придуманы и абсурдны, — рассказал политик.

Женщина скончалась 1 марта в клинике в Роццано, предположительно, она была отравлена "радиоактивным веществом".

Берлускони был фигурантом многих уголовных дел, в том числе подозревался в связях с несовершеннолетними, в подкупе свидетелей, а недавно его называли организатором мошеннических схем.