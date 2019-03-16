Лошак назвала одно из главных качеств лидеров

По её мнению, победителями конкурса управленцев могут стать те, кто способен указать гениальным личностям место в обществе.

Член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак считает, что функция настоящего лидера заключается в помощи не лидерам. Об этом она заявила в Сочи, где проходит финал кадрового конкурса.

— Есть фантастические не лидеры, которых я очень люблю и ценю. Может быть, иногда даже больше, чем лидеров. Они более сложно устроены. Вообще все люди гениальные не могут быть лидерами по определению — они не коллективные, они индивидуалисты. Им довольно сложно приходится в этом мире, — пояснила Лошак.

По её мнению, победителями конкурса управленцев могут стать те, кто содержит в себе очень большую порцию ответственности за состояние общества в целом. Именно они должны помогать "фантастическим не лидерам" находить своё место в этой коммуникации, считает директор Пушкинского музея.

Напомним, второй конкурс управленцев "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. С 13 по 17 марта в Сочи проходит финал, в котором участвует 300 человек. Из них будет выбрано 100 победителей. За проведением соревнования следит наблюдательный совет. На данный момент жалоб не зафиксировано.