В Италии болельщик скончался на матче под призывы умереть

Спасти фаната не удалось, несмотря на усилия врачей, использовавших дефибриллятор и проводивших массаж сердца.

Болельщик футбольного клуба "Кальяри" умер от сердечного приступа во время игры чемпионата Италии с "Фиорентиной". Об этом сообщает Repubblica.

45-летнему Даниэле Атцори стало плохо на последних минутах матча. Медики долгое время пытались реанимировать мужчину, делая массаж сердца и применяя дефибриллятор. На трибуне мужчина находился вместе с матерью и сестрой.

В статье сказано, что, пока врачи пытались спасти болельщика, фанаты "Фиорентины" кричали в сторону трибуны оппонентов страшные слова: "Ты должен умереть".

Футбольный клуб "Кальяри" выразил соболезнования близким Атцори.

Отмечается, что инициалы имени фаната оказались такими же, как у умершего год назад футболиста "Фиорентины", чью память почтили в ходе матча.

Напомним, футболист Давиде Астори, успевший поиграть и в "Кальяри", и в "Фиорентине", умер в марте 2018 года на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что игрок сборной Италии и капитан "Фиорентины" скончался от брадиаритмии.