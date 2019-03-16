PR-директор подтвердила смерть Юлии Началовой

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PR-директор подтвердила смерть Юлии Началовой

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Юлия Началова. Фото: ©Flickr/Julia N

PR-директор Анна Исаева подтвердила, что певица Юлия Началова скончалась. Ей было всего 38 лет. Исполнительница находилась в больнице уже около недели, а накануне ночью ей была проведена операция.

— Час назад перестало биться сердце нашей Юлии, — написала Исаева в "Инстаграме".

Напомним, Началову экстренно госпитализировали 8 марта. Позднее стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и она находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Также сообщалось, что у 38-летней исполнительницы начался отёк мозга, однако эти слухи опровергли её представители.

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