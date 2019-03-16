Подольская — о смерти Началовой: Юлия была очень светлой, чистой

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Подольская — о смерти Началовой: Юлия была очень светлой, чистой

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Певица Наталья Подольская поделилась с телеграм-каналом Life Shot воспоминаниями о Юлии Началовой и призналась, что новость о смерти 38-летней артистки её потрясла.

Юлия была очень светлой, чистой, весёлой девочкой. У неё всегда был весёлый голос. Она даже о своих проблемах говорила без уныния. Я, если честно, просто в шоке. Она (новость) очень нас потрясла, — призналась Подольская.

Юлии Началовой не стало сегодня вечером. Информацию о её смерти подтвердила PR-директор Анна Исаева. На протяжении недели врачи боролись за жизнь певицы. Её ввели в состояние искусственной комы, а накануне вечером провели сложную операцию.

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