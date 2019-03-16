Первый муж Юлии Началовой шокирован информацией о смерти певицы

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Первый муж Юлии Началовой шокирован информацией о смерти певицы

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Фото: © Instagram

По предварительной информации, артистка умерла от острой сердечной недостаточности во время операции на ноге из-за абсцесса.

Музыкант Дмитрий Ланской заявил, что смерть бывшей супруги — Юлии Началовой — стала для него шоком. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех, — прокомментировал Ланской.

Как ранее писал Лайф, певица Юлия Началова скончалась после операции. Информацию о смерти артистки подтвердила её PR-директор. До последнего с Началовой были её родные и близкие люди. Отец певицы, Виктор Началов, заявил, что причиной смерти дочери стал абсцесс.

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