Первый муж Юлии Началовой шокирован информацией о смерти певицы

По предварительной информации, артистка умерла от острой сердечной недостаточности во время операции на ноге из-за абсцесса.

Музыкант Дмитрий Ланской заявил, что смерть бывшей супруги — Юлии Началовой — стала для него шоком. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех, — прокомментировал Ланской.

Как ранее писал Лайф, певица Юлия Началова скончалась после операции. Информацию о смерти артистки подтвердила её PR-директор. До последнего с Началовой были её родные и близкие люди. Отец певицы, Виктор Началов, заявил, что причиной смерти дочери стал абсцесс.